Prix des carburants : le diesel baisse encore, l'essence stagne

La hausse de la taxe carbone appliquée notamment au carburant n'aura donc pas eu lieu au 1er janvier 2019. A la demande des Gilets jaunes, le gouvernement a en effet renoncé à l'augmenter. Et cette concession a des répercussions actuellement visibles à la pompe. Le litre de diesel a en effet baissé d'un peu plus d'un centime la semaine dernière et celui de Super SP95 a stagné ou pour, être précis, à peine augmenté d'un tiers de centime, selon les moyennes hebdomadaires publiées ce lundi 7 janvier par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Sans ce geste de l'exécutif, le premier aurait coûté 6,5 centimes de plus et le second 2,9 centimes de plus.