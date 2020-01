INFOGRAPHIES - Prix des carburants : le diesel bat son record de 2019

Or le cours de l'or noir connaît une remontée depuis mi-décembre, en raison notamment de l'aboutissement des négociations entre la Chine et les États-Unis et des tensions entre l'Iran et les États-Unis, ravivées par la mort le 3 janvier du général iranien Qassem Soleimani, tué à Bagdad dans une frappe américaine.

Principal facteur de cette progression : le cours du pétrole. Comme le rappelait début janvier à LCI Guy Maisonnier, ingénieur économiste de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, " les prix affichés dans les stations-services françaises dépendent essentiellement des marchés internationaux et des cotations européennes du pétrole".

À noter que les prix de l'essence et du diesel fournis par le ministère de la Transition écologique et solidaire ne sont que des moyennes. Ces données n'empêchent pas les stations-service d'afficher les tarifs qu'elles souhaitent, plus hauts ou plus bas.. Pour trouver le pompiste proposant les prix les plus intéressants à côté de chez vous, vous pouvez consulter ici notre carte interactive.