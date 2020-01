Prix des carburants : le diesel quasiment à son plus haut depuis un an

Guerre des nerfs entre l'Iran et les Etats-Unis

C'est la sixième semaine de hausse consécutive. Les prix à la pompe n'en finissent plus de grimper depuis mi-novembre, comme le montrent les moyennes hebdomadaires publiées chaque lundi par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le prix du litre de diesel a ainsi atteint en moyenne 1,4841 euro la semaine dernière, à cheval entre 2019 et 2020, selon les statistiques publiées ce lundi 6 janvier par le gouvernement.

La dernière semaine de l'année qui vient de s'écouler, il se situait en moyenne à 1,4748 euro (soit 0,93 centime de moins) tandis que fin novembre, avant sa remontée, il se vendait en moyenne à 1,4381 euro (4,6 centimes de moins).