Prix des carburants : moins 4 centimes, l'essence et le diesel baissent de concert

Le baril de Brent a perdu plus de 10 dollars en un peu plus de trois semaines. Et cela a clairement de quoi soulager le budget des automobilistes, actuellement soumis à rude épreuve. A la pompe, le litre de diesel coûtait ainsi en moyenne 1,4356 euro la première semaine de juin (contre 1,4727 euro la dernière semaine de mai), selon les chiffres communiqués ce mardi 11 juin par le ministère de la Transition écologique et solidaire.





Même constat pour le Super SP95, dont le prix moyen a également dégringolé d'environ 4 centimes. Il s'affichait en effet à 1,5429 euro la semaine dernière (contre 1,5841 euro il y a deux semaines). L'essence a ainsi retrouvé un prix proche de celui qu'elle avait début avril tandis que le diesel avoisine son niveau de mi-février.