PV : ce que vous risquez à abuser du klaxon au volant

Quid de la Cucaracha, ce klaxon à trompes, que certains installent sur leur voiture ? Cette fois-ci, c’est le ministère de la Transition écologique et solidaire qui se charge du rappel de la réglementation : "Votre véhicule a été réceptionné avec son avertisseur sonore. Cet avertisseur a été validé pour être monté sur votre type de véhicule. Aussi, sauf si le constructeur a fait homologuer un autre avertisseur pour votre type de véhicule, le changement de votre avertisseur sonore d’origine par un autre plus puissant n’est pas permis par le code de la route et cette opération est même sanctionnée par une contravention de 3ème classe".





Plus globalement, les dispositions applicables en matière d’avertisseurs sont exposées à l’article R.313-33 du Code de la route. Bref, on déconseillera donc l’installation de l’avertisseur 5 trompes spécial Cucaracha…









Me J.-B. le Dall, docteur en droit et vice président de l'Automobile club des avocats, intervient sur son site et sur LCI.