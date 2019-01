Quel avenir pour nos vieux véhicules diesels ?

Il y a vingt ans, les voitures diesel se vendaient par millions. De nos jours, leur impact sur l'environnement est pointé du doigt, si bien que les gouvernements multiplient les mesures pour faire en sorte d'inciter les conducteurs à s'en débarrasser. Les plus anciennes sont progressivement bannies des grandes villes européennes et sont exportées en Afrique. Quel parcours suivent-elles avant d'arriver à destination ? Et surtout, comment les pays d'accueil se préparent-ils pour accueillir ces véhicules trop polluants pour l'Europe ?





Le quartier de Molenbeek, à Bruxelles en Belgique, est une plaque tournante des diesel d'occasion. Rachetées, les voitures sont confiées à un expéditeur. Certaines serviront de taxi en Afrique. C'est depuis Anvers que les véhicules quitteront l'Europe pour l'Afrique de l'Ouest, en Cote d'Ivoire à Abidjan. Des véhicules qui auront une deuxième vie, mais qui sont également la cause d'une nouvelle pollution qui frappe le continent. Ce qui inquiète les autorités qui souhaitent contrôler l'entrée des véhicules, mais qui se frottent à l'opposition du peuple.