Quel bruit pour les voitures électriques ?

Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles ont investi des milliards pour développer des voitures électriques totalement silencieuses. Cependant, à cause de cette discrétion, le risque de collision entre les voitures électriques et les piétons est 20% plus élevé qu'avec des voitures classiques. Une loi européenne va donc imposer l'installation d'un système de sonorisation sur ces véhicules, à partir du 1er janvier 2019.