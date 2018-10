Radars automatiques : une recette record en 2018

Les 4.700 radars répartis dans tout l'Hexagone sont de plus en plus fiables. Le montant de la recette des contraventions qu'ils délivrent s'élève désormais à un milliard d'euros. Un dixième de cette somme servira au désendettement de l'État. Le reste sera investi dans l'amélioration de la sécurité routière et dans les hôpitaux.