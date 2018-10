Radars : des amendes record attendues en 2019

En quatre ans, les recettes des radars ont enregistré une hausse de 56%. D'après des informations relayées par Les Echos, ils devraient effectivement rapporter 1,23 milliard d'euros en 2019, soit 12% de plus que cette année. Notons que 4 700 radars sont déployés un peu partout dans le pays et ils sont de plus en plus efficaces. L'une des causes de cette importante augmentation est la limitation de vitesse à 80 km/h sur 400 000 kilomètres de route, qui devrait rapporter 26 millions d'euros l'an prochain.



