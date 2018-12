Radars détruits par les Gilets jaunes et toujours hors-service : "Un problème de stock et de logistique"

Mais l'Etat n'a-t-il cependant pas intérêt à suspendre ces remplacements et à attendre que la colère des Gilets jaunes soit moins forte ? "Non, nous n'avons pas cette volonté" nous répond le délégué interministériel à la sécurité routière. "La gestion est aussi faite localement, donc chaque préfet apprécie la situation sur son territoire." Bien sûr, tout cela aura un coût. Emmanuel Barbe l'estime à "plusieurs dizaines de millions d'euros". "Mais le plus dramatique est que cela aura un impact sur la mortalité" prévient le délégué interministériel.





A l'approche de la nuit de la Saint-Sylvestre, l'Etat a-t-il prévu de mettre en place des dispositifs de substitution pour contrôler la vitesse des automobilistes ? "La nuit du Nouvel an est toujours préoccupante. Elle est cependant plus liée à l’alcool et aux stupéfiants. Nous allons plutôt mettre l’accent sur les contrôles d’alcoolémie. Mais nous avons bien sûr la capacité de faire du contrôle mobile" conclut Emmanuel Barbe.