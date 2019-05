Permis de conduire : comment le gouvernement veut faire baisser son coût jusqu'à 30%

Un permis de conduire moins long et moins cher : c'est ce que le gouvernement souhaite rendre possible dès cette année. Le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ont en effet annoncé ce jeudi 2 mai une série de mesures destinées à rendre cet examen plus accessible. Son obtention nécessite de dépenser actuellement de l'ordre de 1.800 euros en moyenne (en tenant compte de plusieurs passages éventuels) et le délai pour obtenir une date de passage dépasse quant à lui parfois 60 jours, rappelle le gouvernement.





Dès novembre, Emmanuel Macron avait publiquement appelé de ses vœux cette "baisse drastique" du coût de ce permis, qui est bien souvent une nécessité pour les candidats se présentant à l'épreuve théorique du code (1,6 million l'an dernier) et à l'épreuve pratique de la conduite (1,9 million). Éclairée par un rapport parlementaire remis en février, l'équipe gouvernementale lance ainsi désormais sa réforme du "permis pour tous", tout en promettant de conserver un "haut niveau de sécurité en matière de sécurité routière".