Mondial de l'auto 2018 : billets, dates, accès... les infos pratiques

Les billets au tarif normal coûtent 18 euros (contre 16 il y a deux ans). Ils sont à 9 euros pour les jeunes de 11 à 17 ans et l'entrée est gratuite pour les enfants jusqu'à 10 ans.





Différents tarifs réduits sont en outre proposés :

• Billet à date déterminée : 14 euros à 18 euros pour ces billets valables uniquement pour une journée choisie à l'avance. Ce sera 16 euros pour les jeudis 4 et 11 octobre et les vendredis 5 et 12 ; 14 euros pour les lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 ; 18 euros pour les samedis 6 et 13 et les dimanches 7 et 14. Vous n'économisez donc rien si vous prenez des billets datés pour les week-ends.

• Pack deux jours : la réduction peut atteindre 14%. Vous choisissez à l'avance deux dates.

• Billet soir : 9 euros pour cette entrée valable pour une arrivée deux heures, ou moins, avant la fermeture des lieux.

• Pack séjour : tarif variable selon les offres et comprenant l'entrée + l'hôtel ou l'entrée + l'hôtel + l'avion ou le train.





Pour ceux qui n'auront pas réussi à se faire offrir des invitations par les concessionnaires et les constructeurs, les billets sont en vente en ligne sur le site du Mondial et sur les services de billetterie des grandes enseignes. Il est également possible de les acheter sur place au guichet.