Réalité virtuelle, construction, sensations : 7 choses à ne pas manquer au Mondial de l’Auto

Et si demain, vous n’aviez plus qu’à vous envoler pour éviter les embouteillages ? C’est le pari de Flotr, une firme australo -allemande qui a mis au point un drone volant autonome et hybride. Il peut embarquer deux adultes (ou un adulte et trois enfants).





Sa particularité ? Il dispose de quatre rotors multidirectionnels. Ils permettent de compenser plus facilement les mouvements de l’air et donc d’être plus efficace (il peut grimper jusqu’à 8.000 m d’altitude). Son autonomie mixte peut atteindre 700 km (ou 2h30 de vol). Flotr (qui rappelle le battement d’aile en anglais) ne nécessite pas de permis de pilotage et pourra se poser partout. Ses créateurs espèrent le commercialiser d’ici 2 ans, à 200.000 euros pièce.