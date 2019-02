Salon Rétromobile : des voitures de collection abordables

Le Salon Rétromobile, qui se tient à Paris, est une occasion pour les adeptes de s'offrir une voiture de collection. Mais si les plus anciens modèles sont hors de prix, les visiteurs peuvent toujours se tourner vers les voitures des années 80. Ces dernières sont encore très abordables.



