Sécurité routière : alerte maximale sur l'utilisation du téléphone au volant

Dans le pays, le téléphone portable est impliqué dans un accident corporel sur dix. Si le grand excès de vitesse et l'alcoolémie sont en baisse, l'utilisation de ce support connaît une hausse chez les conducteurs, notamment chez les jeunes. C'est ce que montre le traditionnel rapport d'Axa Prévention publié dans la matinée du 19 juin 2019. D'après celui-ci, les petites infractions comme griller un feu orange ou doubler sur une ligne blanche sont également de plus en plus fréquentes.



