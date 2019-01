De nouvelles zones tampon devant les passages piétons, attention aux PV

"Les lignes transversales, dites lignes d'effet des passages pour piétons, peuvent être implantées entre 2 mètres et 5 mètres en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 mètre", précise l'article 13 de l'arrêté.





La zone est ainsi délimitée par un marquage au sol représentant une ligne en pointillés, comme sur les images ci-dessous.