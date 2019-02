Sécurité routière : le Loir-et-Cher se prépare au retour aux 90 km/h

Emmanuel Macron s'est dit ouvert à des aménagements sur la limitation de vitesse. En attendant la décision du gouvernement, le Loir-et-Cher se prépare à repasser à 90 km/h au lieu de 80 km/h sur 500 kilomètres de route. Pour le conseil départemental, il est effectivement temps d'adapter la réglementation à la réelle dangerosité du secteur. Un avis partagé par beaucoup d'automobilistes, d'autant plus que les panneaux sont déjà prêts.



