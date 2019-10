Sécurité routière : les radars flashent les véhicules sans assurance

JT 13H - Tous véhicules doivent avoir une assurance, même ceux qui restent au garage. Pour faire respecter la loi, l'Etat utilise des radars capables de les détecter et de sanctionner ceux qui n'en ont pas.

C'est une nouveauté en matière de sécurité routière. Dans la chasse aux 700 000 automobilistes sans assurance, le gouvernement a recours à des radars très sophistiqués. En cas d'excès de vitesse ou de non respect d'un feu tricolore, il faudra payer jusqu'à 3 700 euros si vous n'êtes pas assurés. A Dijon, en Côte-d'Or, la mesure est plutôt bien accueillie malgré une certaine réticence.



