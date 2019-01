Stationnement : 40 Millions d'automobilistes pointe ces villes où des FPS de 35 euros remplacent l'amende de 17 euros

Toujours selon l'association, dans ces villes, il en coûte ainsi entre 17,5 euros et 35 euros aux automobilistes qui n'ont pas acquitté en temps et en heure leur stationnement. Les plus fortes augmentations ont été relevées à Beaune, Boulogne-Billancourt et Meudon, appliquant toutes le trois des FPS à 35 euros. Autre exemple : Orange a pour sa part fixé son tarif à 30 euros tandis que Colmar, Lons-le-Saunier, Manosque et Pontoise ont choisi 25 euros. Agen s'est quant à elle limitée à 22 euros. De leur côté, Antony, Bourg-en-Bresse, Cherbourg, Etampes et Villefranche-sur-Saône ont adopté le chiffre rond de 20 euros.





A l'inverse, d'autres maires ont diminué le tarif, fixant des FPS inférieurs au montant de l'ancienne amende. C'est le cas de Calais (11 euros), Castres (10 euros) et Nice (16 euros) notamment.