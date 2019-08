Stationnement payant : beaucoup moins de fraudeurs

À Neuilly-sur-Seine, le stationnement payant est devenu une arme redoutable. Depuis l'instauration de l'amende de 50 euros au lieu des 17 euros, la circulation est beaucoup plus fluide selon la mairie. À Nantes, où l'amende est passée de 17 à 35 euros, le nombre de contraventions a diminué de 30%. La durée de stationnement a également été revue. Plus on reste longtemps, plus l'heure est chère.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.