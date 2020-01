Il a un succès fou à la pompe, le Superéthanol est-il vraiment moins cher et accessible à tous ?

À LA POMPE - Surnommé le "carburant du pouvoir d’achat" par les acteurs de la filière, même s'il est encore très minoritaire, le superéthanol E85 séduit chaque année davantage d'automobilistes. Quelles économies à la clé, comment adapter sa voiture et en quoi est-il bon pour la planète ? LCI fait le tour de la question en 5 points.

Ses ventes ont bondi de 85% l'an dernier. Le superéthanol E85, ce carburant en grande partie d'origine végétale grignote chaque année du terrain auprès des automobilistes, selon les chiffres publiés ce mardi 28 janvier par la Collective du bioéthanol, qui regroupe des acteurs de la filière. Avec ses 34 millions de litres écoulés en 2019, il reste cependant encore minoritaire. Ce n'est cependant que 3% du marché actuel des essences, qui lui-même ne représente qu'un quart du marché des carburants routiers très largement dominé par le gazole. Ce carburant néanmoins en pleine croissance en France se veut bénéfique à la fois pour le porte-monnaie et pour la planète. Présentation.

Qu'est-ce que le superéthanol E85 ?

Le superéthanol E85 est composé principalement de bioéthanol, cet alcool éthylique issu de la fermentation de sucres contenus dans des végétaux : racines de betteraves sucrières, grains de céréales, tiges de canne à sucre. Ce bioéthanol est mélangé dans des proportions variables aux différents type d'essences avant d'être distribué dans les stations-service. Sa part, de 65% à 85% du produit final, est de loin la plus importante. À noter que la proportion de bioéthanol atteint jusqu'à 7,5% dans le SP95 et le SP98 et jusuq'à 10% dans le SP95-E10.

Est-il vraiment moins cher ?

Surnommé "le carburant du pouvoir d'achat" par les professionnels du secteur, le superéthanol E85 se vend à la pompe en moyenne à 0,69 euro le litre. À titre de comparaison, sur les quatre premières semaines de janvier 2020, le super SP95-E10 s'affichait en moyenne à 1,48 euro, le super SP95 à 1,51 euro et le super SP98 à 1,57 euro. S'il revient donc plus de deux fois moins cher au litre que les autres essences, il ne permet pas pour autant de diviser la facture par deux. Car rouler au superéthanol consomme environ 25% de carburant en plus. Concrètement, l'économie représente par exemple 42,25 euros par mois, soit 507 euros par an, pour un automobiliste parcourant 13.000 kilomètres par an au volant d'un véhicule consommant 6l/100 km et qui passerait du SP95-E10 au superéthanol E85. Ce chiffre est donné par le calculateur disponible ici en ligne sur Bioethanocarburant.com, le site de la Collective du bioéthanol. Libre à vous d'effectuer la simulations avec vos paramètres.

Peut-on l'utiliser avec toutes les voitures ?

Non, tous les moteurs ne peuvent pas être alimentés par du superéthanol E85. Pour rouler avec ce carburant, deux solutions : soit le véhicule est "flexfuel" d'origine, soit il faut lui ajouter un boîtier de conversion E85 homologué par l'État. Ces travaux sont facturés en moyenne 1.000 euros tout compris (de 700 à 1.600 euros selon centre de montage, la voiture et le boitier choisis), dont il faut tenir compte pour savoir au bout de combien de temps cette installation peut être rentabilisée. Dans le cas pris en exemple au point précédent, ce coût sera donc amorti en deux ans. La pose doit être effectuée par un installateur agréé (cliquez ici pour accéder à la liste des boîtiers homologués et des centres de montage). Il existe cependant des limites techniques : cette adaptation n'est possible que s'il s'agit d'un véhicule ayant un moteur essence (la conversion n'est pas possible avec un diesel), ayant été mis en circulation après l'année 2000 et dont la puissance est inférieure à 14 CV. Il convient en outre de faire modifier sa carte grise. À noter que cette démarche est gratuite dans dix régions et que certaines villes et régions proposent également une prime pour aider à financer cette conversion.

Où le trouver pour remplir son réservoir ?

Ce biocarburant n'est disponible que dans certaines stations-service. Même si leur nombre ne cesse de croître pour atteindre actuellement 1.740 points de vente (contre 1.106 un an plus tôt), le maillage du territoire reste encore relâché. Cela ne représente en effet pour l'instant que 19% des 9.000 pompistes que compte la France. Pour trouver une station, vous pouvez consulter ici une carte les recensant.

Pourquoi est-il bénéfique pour l'environnement ?

Cette énergie issue des plantes, qui présente donc l'avantage de se substituer à l'énergie fossile, permet de réduire de 50% les émissions de CO2 et de 90% celles de particules fines par rapport aux essences classiques, selon les chiffres avancés par la filière. Autre argument, le bioéthanol est produit en France, sachant que l'Hexagone est le premier producteur européen d'alcool agricole. Enfin, cette production nécessite moins de 1% de la surface agricole utile nationale et génère 9.000 emplois, toujours selon les professionnels. Ce carburant a cependant aussi des détracteurs, qui lui reprochent à l'échelle mondiale d'utiliser des terres agricoles qui pourraient servir à produire des plantes destinées à l'alimentation.