Tarifs des autoroutes : des exceptions aux 30% de réduction ?

Depuis le vendredi 1er février, plus d'un million d'automobilistes ont bénéficié de réductions sur les tarifs des péages, mais il y a des exceptions. Les ristournes s'appliquent sur 92% de notre réseau autoroutier. C'est le fruit d'une négociation entre le ministère des Transports et les sept plus grosses sociétés d'autoroutes. Treize autres compagnies, qui gèrent de petits tronçons de moins de 150 kilomètres, sont exclues de ce dispositif.



