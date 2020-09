Bientôt un nouveau malus en fonction du poids des voitures ?

Du nouveau sur le front de l'écologie. Le gouvernement réfléchit actuellement à la mise en place d’un "super-malus" qui combinerait un relèvement de la taxation sur les émissions de CO2, auquel s’ajouterait une nouvelle taxe portant sur la masse des véhicules. L’idée avait déjà fait son apparition l’an dernier. Elle était alors portée par une poignée de députés LaREM, dont l’actuel ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Finalement, elle n'avait pas abouti face au tollé des industriels.

La proposition revient à nouveau sur la table. Dans le collimateur, encore et toujours, les SUV, à la fois plus lourds et plus consommateurs en terme de C02 (et donc de carburant). Problème, cette nouvelle taxation concernerait aussi bien les véhicules roulant au diesel ou à l’essence que les hybrides ou les électriques. Et pour le consommateur, la facture pourrait grimper en flèche.

Concrètement, le montant de ce malus au poids serait fixé à 10 euros par kilo au-delà d'une masse de 1,4 tonne. Prenons l’exemple d’un véhicule Peugeot 3008 hybride-rechargeable : aujourd’hui, il bénéficie d’un bonus de 2.000 euros. Demain, en raison de son poids (1.850 kilos), son malus serait de 4.530 euros. Une Renault Zoé, pourtant le véhicule électrique le plus vendu en France, subirait quant à elle un malus de plus de 1.000 euros.