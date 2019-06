Téléphone au volant : 45% des conducteurs en infraction (c'est deux fois plus qu'il y a 15 ans)

Au jeu du "pas vu, pas pris", les conducteurs excellent, au mépris de la Sécurité routière. Près de la moitié des Français avoue téléphoner au volant (45%). C'est deux fois plus qu'il y a 15 ans (22% en 2004) ! Ils sont encore plus nombreux à utiliser leur smartphone quel qu'en soit l'usage (70% de l'ensemble des sondés et 83% des jeunes). Par exemple, un conducteur sur quatre confesse écrire ou lire un SMS sur la route et un sur deux reconnaît avoir les yeux rivés sur le GPS de son téléphone.





Ces chiffres concernant les mauvaises habitudes au volant sont issues du 15e baromètre Axa Prévention du comportement des Français sur les routes*. Il est rappelé dans cette étude publiée ce mercredi 19 juin qu'une conversation téléphonique au volant multiplie par 3 le risque d’accident et qu'écrire un SMS par 23. Et pour cause : un conducteur enregistre entre 30% et 50% d’informations en moins sur la route lorsqu’il est au téléphone.