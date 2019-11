LA CHRONIQUE AUTO - Téléphone au volant : la suspension immédiate du permis de conduire bientôt en vigueur

"Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : [...] 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État."

Plus précisément, cette loi LOM est venue modifier les dispositions des articles L.224-1 et L.224-2 du Code de la route. Le premier article permet désormais aux forces de l’ordre de procéder au retrait de titre de conduite. Le permis de conduire sera ainsi retiré directement par les agents contre la remise à l’intéressé d’un avis de rétention du permis :

"Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : […] 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État."

Dès la lecture de cet article et notamment de ce nouveau paragraphe 7, on comprend qu’un décret viendra prochainement lister les infractions en présence desquelles l’usage du téléphone permettra aux agents de retenir le permis. L’avis de rétention qui sera remis au contrevenant "en échange " de son précieux carton rose (carte plastifiée pour les plus jeunes) couvre une période de 72 heures pendant lesquelles il lui est fait interdiction de conduire et pendant lesquelles le préfet pourra prendre un arrêté de suspension du permis.

La remise d’une amende forfaitaire à 135 euros (ou 90 euros en cas de paiement rapide) pourra surprendre les conducteurs les plus avertis qui pouvaient avoir en tête qu’une mesure de suspension provisoire prononcée par le préfet n’était, par définition, que provisoire dans l’attente d’une issue pénale. Juridiquement, la chose pouvait se discuter et susciter débat chez les spécialistes autour de la question de l’articulation d’une amende forfaitaire dans cette procédure. On retiendra simplement que désormais, les règles sont différentes depuis la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Cette loi a en effet introduit dans le Code de la route un nouvel article L.121-5 du Code de la route : "Le recours à la procédure [de l’amende forfaitaire], y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule".

Rappelons que l’usage du téléphone portable au volant concerne toutes les fonctionnalités d’un smartphone : téléphone, SMS, réseaux sociaux, ou encore lecture de la... chronique auto sur lci.fr.

