Téléphone au volant : toujours plus de comportements dangereux

En dépit d’une sensibilisation accrue, l’usage du téléphone au volant est devenu un fléau. 70% des Français avouent utiliser un smartphone en conduisant. Ils n'étaient que 22% il y a quinze ans. Tous savent que c'est strictement interdit et n'hésitent pas à faire preuve de mauvaise foi pour se justifier.



