Total va distribuer des bons de carburants gratuits pour les personnels soignants

Le groupe pétrolier va en effet mettre à disposition des établissements hospitaliers des bons d'essence utilisables dans ses stations-services, pour un montant global qui pourra aller jusqu'à 50 millions d'euros. La marche à suivre ? Les directrices et directeurs sont invités à se manifester (par téléphone au 01.84.94.84.00 ou par mail : covid19@total.com) afin de faire part du nombre d'employés concernés et recevoir en retour des bons conformes à leurs besoins.

"Dans cette période de crise [...] le groupe a souhaité exprimer concrètement son soutien aux personnels de nos hôpitaux mobilisés pour la santé des malades", souligne Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.

Quelques heures auparavant, la SNCF avait pour sa part annoncé la gratuité des TGV (Inoui et Ouigo) et des Intercités pour les personnels médicaux et paramédicaux (médecins, infirmiers et aide-soignants) sur présentation de leur carte professionnelle. Depuis la fin de la semaine dernière, des loueurs de voiture, à l'instar de Virtuo, mettent aussi gratuitement à leur disposition des voitures à Paris et en Province.