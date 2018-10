Toyota : 2,4 millions de voitures hybrides rappelées au niveau mondial, 38.000 en France

Les automobiles possiblement impactées sont des Prius et des Auris fabriquées entre octobre 2008 et novembre 2014. Sur les 2,43 millions de voitures concernées, 1,25 million se trouvent au Japon, 830.000 en Amérique du Nord, 290.000 en Europe - dont 38.000 en France -, 3.000 en Chine et 60.000 dans d'autres régions du monde. Ces mêmes véhicules étaient déjà impliqués dans de précédents rappels annoncés en 2014 et 2015.