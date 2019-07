Trottinette électrique : voici l'amende que vous risquez en vous garant ou en roulant sur le trottoir à Paris

Quelle sanction si vous ne respectez pas cette règle ? Contacté par LCI, un porte-parole de la Ville de Paris détaille deux cas de figure. Première situation : "S'il y a un constat de flagrant délit, l'usager est verbalisé d'une amende de 35 euros". Deuxième situation : si vous êtes déjà loin quand "il y a un constat du non-respect de l’arrêté lorsque l’engin est abandonné et en stationnement gênant : l’opérateur de trottinettes est verbalisé d’une amende de 35 euros". Le lieu, la société et le numéro de trottinette sont identifiés, un procès verbal est élaboré et une fiche d'enlèvement est éditée en vue d'une mise en fourrière. Charge au professionnel de se retourner ensuite contre vous.