Trottinettes électriques : êtes-vous bien assurés ?

La trottinette est devenue le nouveau moyen de transport à la mode. Les commerçants ont pu chiffrer 100 000 ventes en 2017. Comme les motards, ceux qui en conduisent sont contraints de rouler sur la chaussée. Ils sont donc soumis aux mêmes exigences en matière d'assurance. Les accidents de trottinettes ont fait 284 blessés et ont même provoqué la mort de cinq personnes en 2017.



