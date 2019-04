Trottinettes électriques : le danger au coin de la rue

Depuis deux ans, les accidents des trottinettes se multiplient. Les grandes villes se posent donc la question de l'encadrement de cette pratique. La loi mobilité ne sera votée qu'au mois de juin 2019. En attendant, il n'existe aucune réglementation précise. Du côté de la sécurité routière, on souligne la vulnérabilité des usagers. Ils n’ont pas toujours conscience des dangers auxquels ils s'exposent.



