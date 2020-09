Uber veut aider ses VTC à passer à l'électrique... mais les chauffeurs n'y croient pas encore

Selon Brahim Ben Ali, Secrétaire Général du Syndicat INV, qui rassemble 1300 chauffeurs, "c'est de l'affichage". "Uber est en train de faire de la politique. Ils ont vu des villes passer aux écologistes après les municipales, ils voient les projets d'Anne Hidalgo à Paris, ils sont bien forcés de réagir", dit-il. Sur l'aide et les conditions de son obtention, le syndicaliste reste méfiant. "Ce serait bien la première fois qu'Uber tiendrait une promesse, on attend encore encore les primes promises pendant le Covid." Mais surtout, c'est sur le fond que le compte n'y serait pas. "Un chauffeur qui travaille 15 heures par jour gagne entre 2000 et 3000 euros nets par mois. Le budget moyen d'achat d'une voiture, c'est 10 à 15.000 euros, pas plus. Comment voulez-vous espérer acheter une voiture électrique qui permette de travailler à ce prix-là ?", interroge Brahim Ben Ali.

C'est sur le fonctionnement de ces aides à l'achat de véhicules électriques que les choses se compliquent. Pour rappel, les chauffeurs VTC sont indépendants, et donc pas salariés par la plateforme. Celle-ci ne possède aucun véhicule en propre. Pour prétendre à une aide, qui peut atteindre 4500 euros, il faudra remplir des conditions précises, et sur la durée. Ainsi, les chauffeurs seront incités à prendre des courses dans l'application pendant 42 heures par semaine au moins pour toucher l'aide maximale. Une obligation à tenir pendant trois ans, avant d'espérer changer de véhicule.

Pourtant, il faudra bien que cette mutation se fasse, et pas seulement sous la pression d'Uber. La plateforme a par exemple annoncé interdire le diesel dès 2024, s'alignant ainsi sur les projets de la Ville de Paris, qui en a fait une date-butoir pour la fin du gasoil tant dans la capitale que sa petite couronne. Mais Uber annonce en outre que les véhicules diesel neufs ne seront plus acceptés à l'inscription sur sa plateforme dès l'année prochaine, et à partir de 2022 pour les véhicules d'occasion. Outre l'aide directe promise, Uber a dévoilé des partenariats avec Renault-Nissan, pour proposer aux chauffeurs des véhicules à tarifs préférentiels, ainsi qu'avec Izy-EDF et d'autres entreprises, pour accéder aux réseaux de recharge et installer des bornes rapides chez eux.