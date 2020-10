Un maire picard menace d'infliger des amendes de 9.125 euros... sans en avoir le droit !

Cette somme n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle correspond à "l'équivalent d'une année complète de stationnement", précise France Bleu. "Je sais bien que ça peut paraître complètement exorbitant", a reconnu l'édile, "c'est bien parce que la somme est exorbitante que je me dis que le risque sera tellement important que peut-être que les gens seront raisonnables." Malheureusement pour lui, une telle décision se révèle totalement inapplicable... Un maire ne peut en effet pas fixer le montant d'une amende à sa guise, et ne dispose dans ce cas précis que de moyens d'action limités.

Sollicité par LCI pour évaluer la légalité d'une telle décision, l'avocat Eric de Caumont est catégorique : "Des amendes de ce montant, ça n'existe pas dans le droit français !" Spécialisé dans le droit routier, il indique que le maire peut instaurer certaines règles dans sa commune, l'amenant à restreindre et réglementer la circulation et le stationnement. Mais les contraventions qui en découleraient s'inscriraient dans un cadre strict, avec des amendes de classe 1 à 4 (jusqu'à 135 euros).

Si le maire souhaite s'en prendre aux contrevenants, "il peut toujours déposer plainte contre ces personnes et se constituer partie civile au nom de la mairie", détaille Me de Caumont. Une procédure judiciaire à l'issue plus qu'incertaine puisqu'elle supposerait non seulement d'identifier les personnes incriminées, mais également de parvenir à prouver combien de temps a duré le stationnement frauduleux. Dès lors, il faudrait aussi que les magistrats puissent parvenir à classifier l'infraction, ce qui ne tombe pas forcément sous le sens. "Rien ne garantit que ce soit possible", reconnaît l'avocat.

Dans un tel cas de figure, il faudrait ensuite que la justice reconnaisse coupables les contrevenants. Une condition sine qua non pour que le maire de la commune réclame des dommages et intérêts... Le montant qu'il pourrait hypothétiquement obtenir ne serait pas forcément de 9.000 euros, celui-ci étant plafonné en fonction de l'infraction retenue. "Et de toute façon, au bout du compte, il reviendrait au juge correctionnel de fixer le montant", tranche Eric de Caumont. En tout état de cause, réclamer l'équivalent d'une année de stationnement alors que la fraude porterait sur quelques jours ou semaines semblerait voué à être rejeté.