Union Renault-Fiat Chrysler : un mariage d'amour ou de raison ?

Nissan et Renault ne sont pas encore divorcés, alors que le constructeur français souhaite déjà se marier avec Fiat Chrysler. Quoi qu'il en soit, cette fusion permettra à la marque au losange de compléter son catalogue avec des véhicules haut de gamme plus rentables et de conquérir le marché américain. C'est également un moyen de partager le coût des investissements très lourd dans la voiture électrique. Quels sont précisément les enjeux de cette union ?



