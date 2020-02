Véhicules électriques : le parc automobile de l'Etat toujours aussi polluant

À vélo, en voiture électrique ou hybride... L'Etat invite tous les Français à se déplacer en polluant le moins possible, mais donne-t-il l'exemple ? Notre enquête montre l'inverse. 90% du parc automobile des administrations est composé de voitures à moteur thermique. La part des voitures hybrides et électriques ne représente que 5,5% et 4,5%. On est bien loin des 50% de véhicules propres fixés par la loi de transition écologique.



"Le discours c’est : on met des objectifs très haut et on fait ce qu’on peut. En l'occurrence sur la voiture électrique pour l’instant ils n’ont pas fait grand chose", observe Francois Tarrain, journaliste à Auto Plus. "L’État est comme monsieur tout le monde. Quand il achète des électriques il se rend compte que l’usage de ces motorisations n’est pas si évidente que ça, n’est pas si polyvalente que ça, et ne correspond pas à ses besoins".