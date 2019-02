Vers un retour en grâce du diesel ?

Voiture à essence ou au diesel, laquelle choisir ? Pour des raisons écologiques, on pensait que le temps du diesel-roi était fini. Seulement, les véhicules utilisant ce carburant ne pollueraient finalement pas autant que le montraient certaines études. Ceux à l'essence par contre, consomment et polluent davantage, ce qui oblige les automobilistes à payer un malus écologique plus élevé. Le ministère de l'Economie ne serait pas contre un retour en grâce du diesel.



