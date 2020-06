Achat de voitures : les consommateurs se ruent sur les primes

D’après le plan de soutien à l’automobile, dévoilé par Emmanuel Macron mardi 26 mai, plus de 8 milliards d’euros d’aides seront attribuées à la filière automobile. Pour l’achat d’une voiture électrique, les particuliers pourraient bénéficier d’un bonus écologique allant jusqu’à 7 000 euros. C’est une occasion pour les consommateurs de faire de très bonnes affaires. D’après le gouvernement, la prime à la conversion est réservée aux faibles revenus et à la classe moyenne, soit 3/4 des Français. Elle pourra atteindre jusqu’à 5 000 euros. Toutes ces aides de l’Etat seront-elles suffisantes pour faire repartir le marché ? Certains experts prévoient toujours une baisse de 20% des ventes d’automobiles en 2020.



