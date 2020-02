Automobile : le nombre de contrôles techniques en baisse

Certains automobilistes préfèrent passer le contrôle technique, quitte à payer une amende. Pour cause, l'examen est devenu plus strict et plus cher. C'est le résultat du durcissement du contrôle obligatoire depuis mai 2018. Les professionnels estiment à 15 000 le nombre de véhicules dangereux circulant sur les routes. Le Centre National des Professions Automobiles s'alarme de cette chute-record et rappelle les risques encourus.



