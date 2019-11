Automobile : un bilan positif pour la prime à la conversion

La prime à la conversion a pour but d'aider les Français les plus modestes à remplacer leurs vieux véhicules polluants par des voitures qui émettent moins de CO². Et d'après le ministère de la Transition écologique, elle serait un succès. En tout cas, c'est ce que révèle une étude du Commissariat général au développement durable. Alors, combien de personnes ont pu bénéficier de la mesure ? Quel est leur profil ?



