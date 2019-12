Cibles d’attaques l’an dernier, les radars ont-ils tous été remis sur pied ?

Sur une route empruntée chaque jour par des milliers de personnes, la plupart des radars croisés par nos équipes sont vandalisés. Les radars nouvelles générations, censées être moins vulnérable n'échappent pas non plus aux dégradations. Leur destruction a de lourdes conséquences, selon la sécurité routière. Mais les autorités l'assurent, tout est mis en œuvre pour les réparer au plus vite.



