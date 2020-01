Circulation : les dos d'âne dans le viseur des automobilistes

On compte près de 400.000 dos d'âne dans l'Hexagone. Beaucoup d'automobilistes estiment qu'ils sont trop nombreux et trop hauts et que la plupart ne sont pas nécessaires. C'est notamment le cas à Six-Fours-les-Plages, dans le Var, et ce d'autant plus que dans la commune voisine, ces ralentisseurs ont été supprimés.