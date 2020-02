Contrôle technique : pourquoi les automobilistes l'évitent de plus en plus

Ces chiffres signifient en effet que de nombreux véhicules potentiellement dangereux ou polluants continuent de circuler sur les routes sans avoir passé le contrôle technique. Les propriétaires s'y soustraient donc au risque d’écoper de l'amende de 135 euros prévue en cas de contrôle technique invalide. La raison principale ? L'examen est devenu plus strict en mai 2018 avec davantage de points de contrôles et de défaillances pouvant être mises au jour. Parmi les centaines de défaillances listées, 127 sont considérées comme critiques et entraînent donc l'obligation de réparation dans les 24 heures.

Depuis juillet 2019, le contrôle technique met en outre l'accent sur le taux d'émission des gaz polluants et l'opacité des fumées des moteurs diesel. Les propriétaires doivent ainsi notamment vérifier plus fréquemment l'état de leur filtre à particules et de la vanne EGR... dont le remplacement coûte respectivement environ 2.000 euros et 350 euros.