Coronavirus : Renault pourra compter sur l'aide de l'État

Après l'affaire Ghosn et une année noire en 2019, Renault espérait se réinventer grâce à sa marque Dacia, ses voitures bon marché et sa voiture électrique Zoe. Mais le Covid-19 n'a pas épargné le groupe au losange. En effet, ses ventes ont reculé d'un tiers depuis le début de l'année et son chiffre d'affaires a chuté de 20%. Pour faire face à la crise, l'État s'engage à lui octroyer un prêt bancaire de cinq milliards d'euros. Un coup de pouce que certains syndicalistes ont du mal à comprendre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.