C'est la première cause de mortalité sur autoroute : les bons réflexes pour éviter de somnoler au volant

Dans ce contexte, beaucoup d'automobilistes sont tentés de fuir les aires d'autoroutes, ou d'y passer le moins de temps possible, même si les concessionnaires autoroutiers multiplient les actions pour prouver que leurs aires sont saines afin d'inciter les vacanciers à s'y arrêter. Or, pendant un long trajet, se reposer est primordial, la somnolence et la fatigue comptant parmi les facteurs majeurs d'accident. Sur autoroute, c'est même la première cause de mortalité, à hauteur de 25% des cas. Passage en revue de ce qu'il convient de faire, pour réduire le risque d'endormissement au maximum.

Les paupières qui deviennent lourdes, les yeux qui picotent, la nuque qui se raidit, la difficulté à se concentrer, les bâillements répétés, la position assise devenant très inconfortable, les douleurs dorsales, les jambes qui fourmillent et le besoin incessant de changer de position sont les principaux signes qu'il faut s'arrêter au plus vite pour faire une pause. Savoir les reconnaître, c'est la première, et sans doute la plus efficace des protections. Au fait, ouvrir grand la fenêtre et mettre la radio ou la musique très fort n'a aucune chance de vous maintenir éveillé.