Équiper sa voiture d’une caméra embarquée fait désormais baisser le prix de l’assurance auto

Pour beaucoup d'automobilistes, la "dashcam" est un accessoire vraiment indispensable. Elle enregistre tous les mouvements du véhicule sur la route. Tant qu'il n'y a pas d'incident, les images sont supprimées au fur et à mesure. Mais le moindre choc déclenche une sauvegarde, et c'est imparable en cas de litige. Une compagnie d'assurances va même jusqu'à offrir 10 à 15% de rabais aux conducteurs qui en sont équipés.



