Hiver : le moment d'équiper sa voiture en pneus neige

À Metz, certains automobilistes n'ont pas attendu l'arrivée de la neige pour prendre rendez-vous dans le but de remplacer leurs pneumatiques. En effet, les pneus hiver sont indispensables dans les régions montagneuses. Ils sont utiles pour rouler sous la pluie, sur du verglas, mais aussi dans des conditions climatiques difficiles. Pour le prix, il faut compter entre 200 et 300 euros, montage compris, pour quatre pneus hiver avec de la gomme performante.



