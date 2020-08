VIDÉO - Le Retrofit, ou comment transformer sa vieille voiture en véhicule électrique

Pour beaucoup de Français, un véhicule représente une période de leur vie, une histoire et s’en séparer n’est pas chose aisée. Si beaucoup font le choix de le sacrifier pour opter pour de nouveaux modèles moins bruyants et moins polluants, d’autres, comme un couple de Cassis qui ne voulait pas changer son véhicule datant de 1978, optent pour le retrofit.

Des vieux véhicules qui bénéficient d’une seconde jeunesse et d’une autonomie de 150 kilomètres, le choix ravit les employés de la municipalité. "Nous n'effectuons pas de longs trajets, on reste en ville. Donc avec 150 kilomètres, on couvre pratiquement la semaine" explique à TF1 Antonio Gallego, chef de service à la mairie de Grenoble. Si l’essai est concluant, la ville de Grenoble pourrait convertir une grande partie de ses 800 véhicules de service. Le maire, Éric Piolle, du parti Europe-Ecologie-Les Verts, croit en l’avenir du retrofit : "Cela permet de suivre les régulations, les réglementations que nous mettons nous-même en place, notamment avec les zones à faible émission à gaz à effet de serre et à particules fines. On se doit d’être exemplaires."