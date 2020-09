La Chronique éco : Les ventes de voitures électriques décollent

D'après François-Xavier Pietri, nous assistons à un renversement du marché de l'automobile avec la baisse de 555 000 du nombre de ventes de voitures thermiques (essence et diesel) depuis le début de l'année. À l'inverse, celui des voitures électriques a augmenté de 34 000 et 47 000 pour les voitures hybrides. Un changement qui fait suite au coup de pouce du gouvernement et à la norme de CO2 imposée aux constructeurs automobiles. Toutefois, le prix de ces voitures reste élevé en plus du manque d'infrastructures dans les zones rurales.



