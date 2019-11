La Chronique éco : Prime à la conversion, bilan positif

La prime à la conversion permet de remplacer son vieux véhicule par une voiture neuve et moins polluante. Ce dispositif profite surtout aux foyers modestes. Selon une étude du ministère de la Transition écologique, il a séduit 253 000 automobilistes en 2018. Il est en effet plus attractif que la précédente prime à la casse et a permis de se débarrasser de nombreuses voitures âgées de 19 ans en moyenne. Mais compte tenu des imprévus qui se sont produits cette année 2019, le gouvernement a décidé d'abaisser le seuil d'éligibilité et le montant de la prime.



