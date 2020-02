La Chronique éco : PSA qui rit, Renault qui pleure !

Le match entre Renault et PSA s'est inversé de manière spectaculaire. Il y a quelques années, le premier était triomphant et le second était au bord du gouffre. Aujourd'hui, PSA affiche un chiffre d'affaires de 74,7 milliards d'euros et celui de Renault s'élève à 55,5 milliards d'euros. Qu'en est-il des bénéfices ? Quelles sont les raisons de ce revirement de situation ?



